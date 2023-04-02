(CNN)-- قد يواجه الإيطاليون الذين يستخدمون الكلمات الإنجليزية وغيرها من الكلمات الأجنبية في الاتصالات الرسمية غرامات تصل إلى 100 ألف يورو (108.705 دولارات أمريكية) بموجب التشريع الجديد الذي قدمته رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، زعيمة حزب "إخوان إيطاليا".



قدم فابيو رامبيلي، عضو مجلس النواب الأدنى، التشريع الذي تدعمه رئيسة الوزراء الإيطالية.



في حين أن التشريع يشمل جميع اللغات الأجنبية، إلا أنه موجه بشكل خاص إلى "أنغلومانيا" أو استخدام الكلمات الإنجليزية، التي تنص المسودة على أنها "تحط من قدر اللغة الإيطالية وتهينها"، مضيفًا أنها أسوأ لأن المملكة المتحدة لم تعد جزءًا من الاتحاد الأوروبي. يتطلب مشروع القانون، الذي لم يتم طرحه للنقاش البرلماني بعد، أن يكون لدى أي شخص يشغل منصبًا في الإدارة العامة "معرفة كتابية وشفوية وإتقان اللغة الإيطالية". كما يحظر استخدام اللغة الإنجليزية في الوثائق الرسمية، بما في ذلك "الاختصارات والأسماء" لأدوار الوظائف في الشركات العاملة في الدولة.



يجب أن يكون لدى الكيانات الأجنبية إصدارات باللغة الإيطالية لجميع اللوائح الداخلية وعقود العمل، وفقًا لمسودة التشريع التي اطلعت عليها CNN.



تنص مسودة القانون على أن "الأمر لا يتعلق بالموضة فقط، كما تمر الموضة، ولكن لاستخدام الكلمات الإنجليزية تداعيات على المجتمع ككل".



تضمن المادة الأولى من التشريع أنه حتى في المكاتب التي تتعامل مع الأجانب غير الناطقين بالإيطالية، يجب أن تكون اللغة الإيطالية هي اللغة الأساسية المستخدمة.



ستجعل المادة 2 اللغة الإيطالية "إلزامية لترويج واستخدام السلع والخدمات العامة في الأراضي الوطنية". قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى دفع غرامات تتراوح بين 5000 يورو (5435 دولارًا أمريكيًا) و100000 يورو (108.705 دولارًا أمريكيًا).



لا تقل "بروشيتا" بدلا من "بروسكيتا"



بموجب القانون المقترح، ستنشئ وزارة الثقافة لجنة تشمل اختصاصها "الاستخدام الصحيح للغة الإيطالية ونطقها" في المدارس ووسائل الإعلام والتجارة والإعلان. وهذا يعني أن قول "bru-shetta" بدلاً من "bru-sketta" - نوع من المقبلات الإيطالية الشهيرة - يمكن أن يكون جريمة يعاقب عليها القانون.



وتنضم خطوة حماية اللغة الإيطالية إلى محاولة حالية قدمتها الحكومة لحماية مطبخ البلاد.



لقد أدخلت تشريعات لحظر ما يسمى بالمطبخ الاصطناعي أو القائم على الخلايا بسبب نقص الدراسات العلمية حول تأثيرات الأغذية الاصطناعية، وكذلك "لحماية تراث أمتنا وزراعتنا على أساس النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط"، حسبما قال وزير الصحة الإيطالي أورازيو سكيلاتشي في مؤتمر صحفي.



في الأسبوع الماضي، أدخل وزراء الثقافة والزراعة الإيطاليون المطبخ الإيطالي رسميًا في ترشيحهم للحصول على تصنيف اليونسكو للتراث العالمي، الذي سيتم تحديده في ديسمبر/ كانون الأول 2025.