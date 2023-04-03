وزيرة فرنسية تواجه انتقادات بسبب صورتها على غلاف مجلة بلاي بوي

(CNN)-- تعرضت الوزيرة في الحكومة الفرنسية، مارلين شيابا، لانتقادات شديدة من أعضاء حزبها بعد ظهورها على غلاف مجلة "بلاي بوي".

ظهرت شيابا، الوزيرة في الحكومة منذ عام 2017، على غلاف المجلة رفقة مقابلة من 12 صفحة أجرتها حول حقوق المرأة والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. شيابا، الوزيرة الحالي للاقتصاد الاجتماعي والجمعيات الفرنسية، تم تصويرها للغلاف وهي يرتدي فستانًا أبيض.

كانت شيابا من المدافعات عن حقوق المرأة منذ فترة طويلة وتم تعيينها كأول وزيرة للمساواة بين الجنسين في البلاد في عام 2017. في هذا المنصب، قادت بنجاح قانونًا جديدًا للتحرش الجنسي يسمح بفرض غرامات فورية على الرجال الذين اتصل بالنساء في الشارع أو مضايقاتهن أو متابعاتهن.

أثار ظهورها انتقادات من زملائها السياسيين بمن فيهم رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن.

أفادت BFMTV التابعة لشبكة CNN، السبت، نقلاً عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء، أن المجلة سحبت صورة شيابا من الغلاف، قائلة لها "لم يكن ذلك مناسبًا، خاصة خلال هذه الفترة".

تعيش فرنسا حاليًا في خضم أزمة سياسية واجتماعية أثارها تحرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمضي قدمًا في إصلاحات معاشات التقاعد المثيرة للجدل على الرغم من المعارضة الشعبية الواسعة.

تشهد فرنسا مزيدا من الاحتجاجات على معاشات التقاعد وسط تصاعد العنف في الشوارع

انتقد السياسي الفرنسي، جان لوك ميلينشون، الذي جاء في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، ظهور شيابا وقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراء مقابلة مع مجلة الأطفال، بيف غادجيت، هذا الأسبوع.

في بلد يعبر فيه الرئيس عن نفسه في Pif ووزيره في Playboy ، ستكون المشكلة هي المعارضة. غرد ميلينشون يوم السبت.

وردت شيابا على منتقديها في تغريدة السبت، قائلة: "الدفاع عن حق المرأة في السيطرة على أجسادها، في كل مكان وفي كل وقت. في فرنسا، المرأة حرة. مع كل الاحترام للمنتقدين والمنافقين".

جاء وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين للدفاع عن شيابا خلال مقابلة مع قناة CNews الفرنسية، الأحد، ووصفها بأنها "امرأة ذات شخصية".

وقال دارمانين: "أردت أن أقول إن مارلين شيابا سياسية شجاعة لها شخصيتها وأسلوبها لا يناسبني، لكني أحترمه".