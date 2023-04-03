هونغ كونغ (CNN)-- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إفادة صحفية دورية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين في الفترة من 5 إبريل/نيسان الجاري إلى السابع من الشهر نفسه.

وقال ماو إن ماكرون سيلتقي الزعيم الصيني شي جين بينغ وسيعقد معه مباحثات "لتخطيط ورسم مسار العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون، وإجراء تبادل معمق لوجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الساخنة الرئيسية".

وذكر ماو أن ماكرون سيلتقي أيضا كلا من رئيس مجلس الوزراء الصيني لي تشيانغ، ورئيس المجلس التشريعي تشاو ليجي خلال زيارته، كما سيزور مدينة قوانغتشو، مركز التصنيع في جنوب الصين.

كما ستزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الصين خلال الفترة من 5 إبريل/نيسان إلى السابع من الشهر نفسه، في رحلة تتزامن مع زيارة ماكرون.

وقال ماو متحدثان عن زيارة فون دير لاين إن "التطور الصحي والمستقر للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، يتماشى مع مصالحنا المشتركة ويؤدي إلى السلام والاستقرار في العالم".

وأضاف المتحدث: "يجب على الجانبين دعم الاحترام المتبادل والتعاون المربح للطرفين، والتغلب على الاضطرابات والشدائد، والتركيز على بناء توافق وتعاون".