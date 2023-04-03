"ناسا" تستعد لاختيار طاقم مهمة "العودة إلى مدار القمر"

(CNN)— سيتم اختيار 4 رواد فضاء، الاثنين، من بينهم 3 أمريكيين وكندي واحد، من قبل وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لإرسالهم إلى مدار القمر، وإعادة البشر إلى أعماق النظام الشمسي أكثر مما تم الوصول إليه في 5 عقود.

ومن المقرر إطلاق مهمة "أرتميس 2" "Artemis II" في عام 2024، وستكون أول مهمة مأهولة لبرنامج "أرتميس" تدور حول القمر، وتطير لمسافة أبعد في الفضاء أكثر من أي إنسان منذ برنامج "أبولو".

وستمهد تلك المهمة الطريق لطاقم مهمة "أرتميس 3"، للسير على سطح القمر في عام 2025، وسيتم إطلاق المهمتان على متن أقوى صاروخ في العالم وبتكلفة ستقترب من 100 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن المسؤولين في "ناسا" ظلوا صامتين بشأن خياراتهم حول أفراد الطاقم، تحدثت شبكة CNN، في وقت سابق مع ما يقرب من 10 من مسؤولي وكالة "ناسا" الحاليين والسابقين ورواد الفضاء لكشف الستار عن عملية الاختيار السرية.

ومن أبرز أسماء الطاقم، ريد وايزمان، وهو طيار بحري يتمتع بخبرة يبلغ من العمر 47 عامًا تم اختياره لأول مرة ليكون رائد فضاء في وكالة "ناسا" في عام 2009، ويأتي على رأس القائمة، وفقًا لتقرير سابق لشبكة CNN.وشغل وايزمان منصب رئيس مكتب رواد الفضاء حتى نوفمبر/تشرين الأول 2022.

وأخبر أشخاص مطلعون على العملية، شبكة CNN ، بأنه إلى جانب وايزمان، هناك عدد قليل من المرشحين الآخرين على رأس القائمة، وأبرزهم:

-فيكتور غلوفر، وهو طيار بحري يبلغ من العمر 46 عامًا، عاد إلى الأرض من أول رحلة فضاء له في عام 2021 بعد قيادة الرحلة الثانية المأهولة على مركبة "سبيس إكس كرو دراغون" الفضائية وقضى حوالي 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

وقام بـ4 عمليات سير في الفضاء، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة أثناء عمله كطيار تحت اختبار.

-راندي بريسنيك، 55 عامًا، وهو أيضا طيار حائز على أوسمة وطيار اختبار قام بمهام قتالية لدعم عملية حربية العراق، وقام برحلتين إلى محطة الفضاء الدولية: واحدة على متن مكوك فضاء، والأخرى على متن مركبة الفضاء الروسية "سيوز".

-آن ماكلين، 43 عاما، وهي طيار عسكري حائزة على أوسمة وخريجة "ويست بوينت"، وقامت بأكثر من 200 مهمة قتالية لدعم عملية "حرية العراق"، وتخرجت من المدرسة التجريبية البحرية الأمريكية عام 2013، وهو نفس العام الذي تم اختيارها لتكون فيه رائدة فضاء في "ناسا".

وبعد مشاركتها على متن مركبة فضائية روسية من طراز "سيوز" في عام 2018، أمضت أكثر من 200 يوم في محطة الفضاء الدولية وقادت عمليتي سير في الفضاء.