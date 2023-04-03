أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اعتُقل مواطن أجنبي في مدينة سان بطرسبرغ الروسية نظرا لقيامه بتصرف "غير لائق" بحق طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) عن الخدمات الصحفية في وزارة الداخلية.

وقالت الشرطة لتاس إن المشتبه به مواطن أمريكي دون أن تذكر اسمه، وحاولت CNN التواصل مع وزارة الخارجيية الأمريكية للحصول على تعليق دون أن تتلقى ردا.

وقالت الوكالة في خبرها: "أُبلغ الصحفيون بالأمر الأحد خلال تقديم خدمة صحفية من جانب وزارة الداخلية في سان بطرسبرغ ولينينغراد".

وقالت الداخلية الروسية: "في 2 إبريل/نيسان من عام 2023 شكلت مجموعة تحقيق على ضوء اتخاذ إجراءات عملياتية واستقصائية تمثلت باعتقال مواطن أجنبي وُلد عام 1986 نظرا للاشتباه بارتكابه الجرم المحدد في مبنى سكني بالشارع الرئيسي، 4A، ميتالوستروي، بمقاطعة كولبنسكي".

وأضافت الداخلية الروسية: "والدة الفتاة المعتدى عليها أبلغت عن قيام شخص مجهول بارتكاب تصرف غير لائق تجاه طفلة في حافلة".