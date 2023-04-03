ترامب يرفض طلب وسائل الإعلام بث جلسة استدعائه

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال محامو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لقاضٍ في نيويورك يوم الاثنين إنهم يعارضون طلب وسائل الإعلام بث استدعاء ترامب الثلاثاء.

قال فريق ترامب في رسالة إلى قاضي المحكمة العليا في نيويورك، خوان ميرشان: "نسلم بأن الطلب الإعلامي يجب أن يُرفض لأنه سيخلق جوًا شبيهًا بالسيرك في جلسة الاستدعاء، ويثير مخاوف أمنية فريدة، ويتعارض مع افتراض الرئيس ترامب للبراءة".

يواجه ترامب أكثر من 30 تهمة تتعلق بالاحتيال التجاري، بعد تحقيق في دفع أموال بشكل سري لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، قبل أيام من انتخابات عام 2016.

في هذه الأثناء، علق مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، الاثنين، على طلب المنافذ الإخبارية، قائلا إن الأمر يرجع إلى القاضي لاتخاذ قرار بشأن أفضل السبل لإدارة غرفته في المحكمة.

ومع ذلك، كتب مكتب المدعي العام أنه سيكون "ممارسة يمكن الدفاع عنها لتقدير المحكمة لاستبعاد أو تقييد التصوير بالفيديو، والتصوير الفوتوغرافي، والتغطية الإذاعية لجلسة الاستدعاء من أجل تجنب المساس المحتمل للمدعى عليه، والحفاظ على إجراءات منظمة، والتأكد من سلامة المشاركين في الدعوى، أو لأسباب أخرى ضمن السلطة الواسعة للمحكمة لإدارة ومراقبة هذه الإجراءات".

لكن المدعين لاحظوا أيضًا أنه "لا يبدو أن هناك حظرًا قاطعًا على الكاميرات أثناء المحاكمة" بموجب قوانين نيويورك والسوابق القضائية القائمة.

شبكة CNN هي إحدى المنافذ التي تطلب البث المصور لجلسة استدعاء ترامب الثلاثاء.