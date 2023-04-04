قائمة بأبرز الاتهامات الجنائية الموجهة إلى دونالد ترامب في عام 2023

(CNN)--التحقيق في قضية دفع الأموال في نيويورك ليست الوحيدة التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

فيما يلي قائمة محدثة ببعض من التحقيقات والدعاوى القضائية والخلافات الإضافية البارزة:

وثائق منتجع مار أيه لاغو: هل أساء ترامب التعامل مع المواد السرية؟

يشرف المدعي الخاص جاك سميث على التحقيقات الجنائية لوزارة العدل بشأن الاحتفاظ بمعلومات دفاعية في منتجع ترامب وفي أجزاء من تمرد (اقتحام الكابيتول) 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

يتواصل تحقيق وزارة العدل بشأن ما إذا كانت الوثائق من البيت الأبيض لترامب قد أسيء التعامل معها بشكل غير قانوني عندما نُقلت إلى مار أيه لاغو في فلوريدا بعد أن ترك منصبه. أجرت هيئة محلفين فيدرالية كبرى مقابلات مع شهود محتملين بشأن كيفية تعامل ترامب مع الوثائق.

انتخابات 2020 و6 يناير: وزارة العدل الأمريكية

يشمل اختصاص سميث أيضًا الفترة التي أعقبت خسارة ترامب في انتخابات عام 2020 أمام جو بايدن والتي سبقت التمرد في مبنى الكابيتول الأمريكي.

كجزء من تحقيقه، سعى مكتب المستشار الخاص للحصول على شهادة من عدد من المطلعين الرئيسيين في البيت الأبيض، بما في ذلك نائب الرئيس السابق مايك بنس، وابنة ترامب إيفانكا ترامب، وصهره جاريد كوشنر.

انتخابات 2020: مساع لقلب نتائج جورجيا

أشرف المدعي العام في مقاطعة فولتون، بولاية جورجيا، فاني ويليس، على هيئة محلفين كبرى خاصة تحقق فيما قد يكون ترامب أو حلفاؤه قد فعلوه في جهودهم لقلب انتصار بايدن في جورجيا.

أفاد دون ليمون من CNN يوم الاثنين أن ويليس، وهو ديمقراطي، يفكر في توجيه تهمتي التآمر والابتزاز.

بدأ التحقيق في عام 2021 بعد دعوة ترامب في يناير مع وزير خارجية ولاية جورجيا براد رافينسبيرغر، والتي دفع فيها الجمهوري إلى "إيجاد" أصوات لإلغاء نتائج الانتخابات.

أصدرت هيئة المحلفين الكبرى تقريرًا خلص إلى عدم وجود تزوير واسع النطاق للناخبين في الولاية واقترح أيضًا النظر في تهم الحنث باليمين ضد بعض الأشخاص الذين يدلون بشهاداتهم.

بشكل عام، أوصت هيئة المحلفين الكبرى بتوجيه اتهامات إلى أكثر من 10 أشخاص، حسبما قال المسؤول في مقابلات الشهر الماضي.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على أبرز التشابكات القانونية التي تتعلق بدونالد ترامب