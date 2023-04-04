رسميا.. فنلندا تصبح عضوا بحلف الناتو.. والرئاسة الفنلندية تصدر بيانا

(CNN)-- حصلت فنلندا، الثلاثاء، بشكل رسمي على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لتصبح العضو الـ31 بالحلف.

وقدم وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، في مقر "الناتو" ببروكسل الأوراق الرسمية الخاصة بانضمام بلاده إلى التحالف العسكري، وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ حاضرين.

وقال ستولتنبرغ: "نرحب اليوم بفنلندا بصفتها العضو الـ31 في التحالف، وبالكاد يمكنني التفكير في طريقة أفضل للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيسنا بدلا من انضمام عضو جديد إلى تحالفنا".

وأصبحت فنلندا اليوم عضوا في حلف الناتو، وأنهت موقفها الحيادي، وسيرفع علمها خارج مقر "الناتو" بعد ظهر الثلاثاء في حفل يحضره وزراء خارجية "الناتو "، بمن فيهم بلينكن، وفي جميع اجتماعات "الناتو" المستقبلية، ستشارك فنلندا كحليف.

وقالت الرئاسة الفنلندية، في بيان "بدأ عهد جديد، كل دولة تعظم أمنها الخاص. وكذلك فنلندا. في الوقت نفسه ، تعزز عضوية الناتو موقفنا الدولي وتتيح مجالًا للمناورة. شاركنا منذ فترة طويلة بنشاط في أنشطة الناتو، كشريك".

وأضاف البيان أن "فنلندا ستقدم في المستقبل مساهمة في الردع والدفاع الجماعي للحلف".