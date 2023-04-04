(CNN)— في أعقاب صدور موافقة تركيا على طلب فنلندا للانضمام إلى حلف شمال الاطلسي (الناتو)، الأمر الذي وضع حدًا لأشهر من التأخير مع الاستمرار في منع السويد من الانضمام إلى التحالف العسكري، صوت مجلس النواب التركي بالإجماع الأسبوع الماضي لصالح عضوية فنلندا، ليزيل العقبة الأخيرة في عملية الانضمام.

صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، الجمعة، بأن فنلندا ستنضم رسميًا إلى الحلف في"الأيام المقبلة".

وعلى الرغم من أن ستولتنبرغ كان متفائلًا بشأن فرص السويد في الانضمام إلى الحلف، إلا أن تركيا التي قالت إن التصديق كان "في مصلحة الجميع"، لم تشر إلى ما إذا كانت ستوافق على عضوية السويد في "الناتو".

التزمت فنلندا والسويد على مدى عقود بعدم الانحياز إلى "الناتو" كوسيلة لتجنب استفزاز موسكو.

ومع ذلك، تغير ذلك عندما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بالدخول إلى أوكرانيا وأجبر الدولتين الاسكندنافية على إعادة تقييم وضعهما المحايد.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على الدول الأعضاء في "الناتو" بعد انضمام فنلندا للحلف.