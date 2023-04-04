ترامب في نيويورك.. ماذا سيحدث في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وصل دونالد ترامب - أول رئيس أمريكي سابق في التاريخ يواجه اتهامات جنائية - إلى نيويورك قبيل محاكمته المتوقعة، الثلاثاء، بعد أن وجهت له هيئة محلفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهام الأسبوع الماضي.

سيبقى الرئيس السابق في مبنى "برج ترامب" الليلة، وفقًا لمصدر مطلع على خططه. ولكن حتى قبل ظهور ترامب في محكمة مانهاتن، الثلاثاء، حيث تم إيقاف جميع المحاكمات ومعظم أنشطة المحكمة الأخرى قبل الموعد المقرر لوصوله.

إليكم ما نعرفه عن أحداث الغد:

من المقرر أن ترافق الخدمة السرية ترامب في وقت مبكر من بعد الظهر إلى مكتب المدعي العام، الذي يقع في نفس مبنى المحكمة.

- سيتم حجز ترامب من قبل المحققين، التي تشمل أخذ بصمات أصابعه. عادة، يتم أخذ صور خاصة بسجلات الشرطة. لكن المصادر المطلعة على الاستعدادات لم تكن متأكدة مما إذا كان سيكون هناك لقطة حقيقية - لأن مظهر ترامب معروف على نطاق واسع وكانت السلطات قلقة بشأن التسريب غير المناسب للصورة، الذي سيكون انتهاكًا لقانون الدولة.

- عادة، بعد القبض على المتهمين، يتم احتجازهم في زنازين بالقرب من قاعة المحكمة قبل تقديمهم للمحاكمة. لكن هذا لن يحدث مع ترامب. بمجرد الانتهاء من الإجراءات الأولية، سيتم نقل الرئيس السابق عبر مجموعة من الممرات الخلفية والمصاعد إلى الطابق الذي توجد به قاعة المحكمة. ثم يخرج إلى الرواق العام للدخول إلى قاعة المحكمة.

- ليس من المتوقع أن يتم تقييد يدي ترامب، حيث سيكون محاطًا بعملاء فيدراليين مسلحين لحمايته.

- بحلول فترة ما بعد الظهر، من المتوقع أن يتم إحضار ترامب إلى قاعة المحكمة، حيث سيتم فتح لائحة الاتهام وسيواجه التهم رسميًا. بعد تقديمه للمحاكمة، من شبه المؤكد أن يتم الإفراج عن ترامب بناءً على عهدته الشخصية. من الممكن، وإن كان من غير المحتمل، أن يتم وضع شروط على سفره.

- عادةً ما يخرج المدعى عليه الذي يُفرج عنه من الأبواب الأمامية، لكن جهاز الخدمة السرية سيعمل على الحد من الزمان والمكان اللذين يتواجد فيهما ترامب في الأماكن العامة. لذا بدلاً من ذلك، بمجرد انتهاء جلسة المحكمة، من المتوقع أن يمشي ترامب مرة أخرى عبر الردهة العامة وإلى الممرات الخلفية إلى مكتب المدعي العام، ويعود إلى حيث سينتظر موكبه.

لاحقا، سيتوجه ترامب إلى المطار حتى يتمكن من العودة إلى مقر إقامته في منتجع مار إيه لاغو بولاية فلوريدا، حيث حدد موعدًا لحدث ذلك المساء للتحدث علنًا.