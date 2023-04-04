ترامب ينشر مقطع فيديو من موكبه أثناء توجهه إلى نيويورك.. وتعليقه يثير جدلًا

(CNN)-- دخل دونالد ترامب - أول رئيس أمريكي سابق في التاريخ يواجه اتهامات جنائية - إلى قاعة محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك ليتم تقديمه للمحاكمة، ومن المتوقع أن يدفع بأنه غير مذنب.

سيتم الكشف عن تفاصيل أكثر من 30 تهمة يواجهها عندما يتم الكشف عن لائحة الاتهام أمام هيئة المحلفين الكبرى. تنبع لائحة الاتهام من تحقيق يتعلق بدفع أموال لإسكات ممثلة الأفلام الكبار ستورمي دانيلز خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2016.

لن تتمكن وسائل الإعلام من بث الدعوى على الهواء مباشرة، كما قال أحد القضاة مساء الاثنين، رافضًا طلبًا من العديد من المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك CNN.

ومع ذلك، سيُسمح لخمسة مصورين ثابتين بالتقاط صور لترامب وقاعة المحكمة قبل بدء الجلسة.