أولى صور ترامب في قاعة محكمة مانهاتن في نيويورك لدى محاكمته

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أولى صور ترامب في قاعة محكمة نيويورك لدى استماعه للائحة الاتهامات الموجهة له
Credit: Seth Wenig-Pool/Getty Images

(CNN)-- أظهرت لقطات مصورة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لدى جلوسه إلى طاولة الدفاع مع فريق دفاعه، لدى مثوله أمام قاضي محكمة مانهاتن في نيويورك، الثلاثاء.

لم تتمكن وسائل الإعلام من بث الجلسة على الهواء مباشرة، بعد رفض طلب من العديد من المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك CNN.

وسُمح لخمسة مصورين ثابتين بالتقاط صور لترامب وقاعة المحكمة قبل بدء الجلسة.

أولى صور ترامب في قاعة محكمة نيويورك لدى استماعه للائحة الاتهامات الموجهة له
Credit: Seth Wenig-Pool/Getty Images

يواجه ترامب أكثر من 30 اتهامًا تتعلق بالاحتيال التجاري ضمن تحقيقات ترتبط بدفع أموال لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز خلال حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2016.

أولى صور ترامب في قاعة محكمة نيويورك لدى استماعه للائحة الاتهامات الموجهة له
Credit: Seth Wenig-Pool/Getty Images
أولى صور ترامب في قاعة محكمة نيويورك لدى استماعه للائحة الاتهامات الموجهة له
Credit: Seth Wenig-Pool/Getty Images

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