محاكمة ترامب.. قرار من القضاء بشأن بث وقائع الجلسة التاريخية مباشرة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- لن يُسمح لوسائل الإعلام ببث جلسة توجيه الاتهامات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء في محكمة ولاية نيويورك، حسبما قال قاض ليلة الاثنين، لكن سيسمح لبعض المصورين بالتقاط صور في قاعة المحكمة قبل بدء الإجراءات رسمياً.

ورفض القائم بأعمال قاضي المحكمة العليا بنيويورك، خوان ميرشان، طلب العديد من المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك CNN، في الحصول على إذن لبث وقائع الجلسة التاريخية.

وتعتبر جلسة توجيه الاتهام للرئيس الأمريكي السابق، مثل معظم جلسات التقاضي في محكمة مانهاتن، أي أنها إجراء عام، لكن لا يُسمح عادةً لكاميرات وسائل الإعلام بالبث من داخل قاعة المحكمة.

ومع ذلك، سيسمح القاضي لخمسة مصورين بالتقاط الصور في بداية الإجراءات "حتى يحين الوقت الذي يتم فيه توجيه موظفي المحكمة للمصورين بإخلاء منطقة هيئة المحلفين".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، حث محامو ترامب القاضي على رفض طلب وسائل الإعلام بالحصول على تصريح لنقل وقائع الجلسة مباشرة في قاعة المحكمة.

ويتواجد ترامب الآن في مانهاتن قبل المحاكمة، بعد أن وجهت هيئة محلفين كبرى الاتهام للرئيس السابق الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أيضاً أن تؤدي محاكمة ترامب إلى كشف التهم الجنائية ضده، والتي لم يطلع عليها حتى الآن محاموه أو العامة.