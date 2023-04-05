أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو، لين تريسي، الأربعاء، إن دعم واشنطن لاحتجاجات عام 2014 هو سبب الحرب في أوكرانيا.

واستغل بوتين مناسبة تسلم أوراق اعتماد السفيرة الأمريكية لدى بلاده ليقول لها: "سيدتي السفيرة العزيزة، لا أريد أن أعكر أجواء مناسبة تقديم أوراق الاعتماد، وأعلم أنك ربما لن تتفقي معي، لكن لا يمكنني ألا أقول إن استخدام مثل هذه الأدوات من جانب الولايات المتحدة في السياسة الخارجية عبر دعم ما يسمى بـ"الثورات البرتقالية" ودعم وزارة الداخلية للانقلاب في كييف عام 2014، قاد على المدى البعيد إلى الأزمة الأوكرانية"، حسب قوله.

وتابع الرئيس الروسي قائلا: "(الخطوات الأمريكية) أيضا أثرت سلبا على تدهور العلاقات بين روسيا وأمريكا"، وأشار بوتين إلى أن هذه العلاقات في مستوى متدن جدا.

وأضاف بوتين قائلا: "العلاقات بين روسيا وأمريكا والتي يعتمد عليها الأمن والاستقرار العالميين بشكل مباشر، في أزمة عميقة، للأسف".

وأردف الرئيس الروسي قائلا: "تعتمد (العلاقات) على مقاربتين مختلفتين لتشكيل النظام العالمي الجديد".