ملخص لتقرير حول الانسحاب من أفغانستان يحمل ترامب مسؤولية تعقيد الأوضاع

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كان الرئيس جو بايدن "مقيدًا بشدة" بالظروف التي خلقها الرئيس دونالد ترامب عندما قرر المضي قدماً في الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان في صيف عام 2021، وفقًا لملخص النتائج من مراجعة "ما بعد العمل" التي نشرت يوم الخميس.

الانسحاب الدموي والفوضوي شمل تفجير مميت في مطار كابول الدولي قتل 13 جنديا أمريكيا.

تدافع المراجعة عن قرار بايدن بالانسحاب من أفغانستان مع الاعتراف ببعض الدروس التي تم الاستفادة منها منذ ذلك الحين.

وبشكل عام، يصف الملخص حالة صعبة ازدادت صعوبة بسبب قرارات ترامب عندما كان في السلطة، بما في ذلك الدخول في اتفاق مع طالبان يتطلب انسحاب القوات الأمريكية بحلول مايو/أيار من عام 2021.

وجاء في الملخص: " كانت خيارات الرئيس بايدن بشأن كيفية تنفيذ الانسحاب من أفغانستان مقيدة بشدة بالظروف التي خلقها سلفه".

ويدافع الملخص بحماس عن قرار بايدن بإصدار أمر بالانسحاب الكامل.

وسيرسل البنتاغون إلى الكونغرس تقارير "بعد العمل" حول انسحاب الولايات المتحدة في 2021 من أفغانستان ومأساة "آبي غيت" في مطار كابول أثناء الإجلاء الذي قُتل فيه 13 جنديًا أمريكيًا.