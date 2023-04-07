ضجة يثيرها أسلوب استقبال رئيس الصين لماكرون ومقارنته ببوتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من استقبال الرئيس الصيني، شي جينبينغ للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأبرز نشطاء الطاولة الضخمة التي استقبل عليها الرئيس الصيني المسؤولين الأوروبيين والتي شبههوها بالطاولة الكبيرة التي استقبل عليها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الفرنسي ماكرون مطلع الأزمة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، قال في تصريحات سابقة إن ماكرون سيلتقي الزعيم الصيني شي جين بينغ وسيعقد معه مباحثات "لتخطيط ورسم مسار العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون، وإجراء تبادل معمق لوجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الساخنة الرئيسية".

وأضاف ماو متحدثان عن زيارة فون دير لاين أن "التطور الصحي والمستقر للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، يتماشى مع مصالحنا المشتركة ويؤدي إلى السلام والاستقرار في العالم"، وأكد أنه "يجب على الجانبين دعم الاحترام المتبادل والتعاون المربح للطرفين، والتغلب على الاضطرابات والشدائد، والتركيز على بناء توافق وتعاون".