(CNN)-- يُحقق البنتاغون فيما يبدو أنها لقطات تُظهر معلومات عسكرية سرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي حول أوكرانيا يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما قال مسؤول في البنتاغون لشبكة CNN.

وقامت CNN بمراجعة بعض الصور المتداولة على تويتر وتليغرام، إلا أنها لم تتمكن من التحقق مما إذا كانت أصلية أو تم التلاعب بها.

ولم تتحدث نائب السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ عن مدى صحة الوثائق، ولكنها قالت في بيان، إن وزارة الدفاع "على علم بتقارير منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، والوزارة تراجع الأمر".

ومن جانبه، قال ميخايلو بودولاك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، لشبكة CNN إنه يعتقد أن الروس هم وراء التسريب المزعوم، وإن الوثائق التي نشروها غير أصلية، وليس لها علاقة بخطط أوكرانيا الحقيقية، وتستند إلى "كمية كبيرة من المعلومات الوهمية".

وأدى ظهور الوثائق، سواء كانت أصلية أم لا، إلى زيادة التركيز على وقت بدء الهجوم المضاد الأوكراني المخطط له وماذا يعرفه أي من الجانبين، إن وجد، عن استعدادات الطرف الآخر له.

وإحدى الصور التي تم تداولها على قنوات تليغرام الروسية، والتي راجعتها CNN، هي صورة لنسخة ورقية من مستند بعنوان: "US، Allied & Partner UAF Combat Power Build".. "الولايات المتحدة، والحلفاء والشريك بناء القوة القتالية UAF".

وهناك ورقة أخرى بعنوان "روسيا / هيئة الأركان المشتركة الأوكرانية J3/4/5 التحديث اليومي (D+370)".

وتشير J3 إلى مديرية العمليات في هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، وتتعامل J4 مع اللوجستيات والهندسة، وتقترح J5 الاستراتيجيات والخطط والتوصيات السياسية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، التي كشفت لأول مرة عن تحقيق البنتاغون، أن بعض الصور التي تم تداولها على الإنترنت تصف معلومات استخباراتية قد تكون مفيدة لروسيا، مثل مدى سرعة الأوكرانيين في استهلاك الذخائر المستخدمة في أنظمة الصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة.

ووصف بودولاك الوثائق بأنها "خدعة وغبار في العين"، وقال: "إذا تلقت روسيا بالفعل استعدادات حقيقية للسيناريو، فلن تنشرها على الملأ".

وأضاف لشبكة CNN: "روسيا تبحث عن أي طريقة للاستيلاء على المعلومات، لمحاولة التأثير على خطط سيناريو هجوم أوكرانيا المضاد، ولإثارة الشكوك، والتنازل عن الأفكار السابقة".

وأوضح بودولاك أن القوات الروسية "ستتعرف" على خطط الهجوم المضاد الحقيقية لأوكرانيا "قريبًا جدًا".

وردا على سؤال حول الصور التي تم تداولها على تويتر وتليغرام، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لشبكة CNN في بيان: "ليس لدينا أدنى شك بشأن التورط المباشرة أو غير المباشر للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وهذا المستوى من التورط آخذ في الارتفاع، ويزداد تدريجيا، نحن نراقب هذه العملية، وبالطبع يجعل القصة بأكملها أكثر تعقيدا، لكنه لا يمكن أن يؤثر على النتيجة النهائية للعملية الخاصة".