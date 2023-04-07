وسائل إعلام روسية: توجيه تهمة التجسس لصحفي "وول ستريت جورنال"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أفادت وسائل إعلام روسية رسمية الجمعة أن المحققين الروس وجهوا اتهامات رسمية لمراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، إيفان غيرشكوفيتش، بالتجسس ، مضيفة أنه نفى هذه الاتهامات.

ونشرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) خبرا جاء فيه: "التحقيق في جهاز الأمن الفيدرالي اتهم (غيرشكوفيتش) بالتجسس لمصلحة بلاده لقد نفى بشكل قاطع جميع الاتهامات وأعلن أنه كان يعمل في مجال الصحافة في روسيا".

ورفض ممثلو جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الإدلاء بمزيد من التعليقات وذلك لأن قضية الصحفي صُنفت على أنها "سرية للغاية".، وفقا لتاس.

وكانت قد أصدرت الصحيفة الأميكية بيانا ، الأحد، طالبت فيه السلطات الروسية بالإفراج عن الصحفي المعتقل لديها.