من ضمنها "الحصار البحري".. الجيش الصيني يواصل تدريباته حول تايوان

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت الصين إن قيادة الجبهة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني تواصل التدريبات العسكرية حول تايوان كجزء من تدريبات عملية "السيف" المشتركة، حسبما أفادت محطة CCTV الصينية الرسمية يوم الاثنين.

وركزت التدريبات على ممارسة "حصار بحري" و "هجمات كمائن مستهدفة سفن إرساء العدو" في مضيق تايوان، وفي شمال غرب وجنوب غرب الجزيرة وفي المياه شرق تايوان، حسب ما أوردته قناة CCTV.

وأضافت القناة بالقول إن مجموعة حاملات الطائرات شاندونغ شاركت في التدريبات.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، الأربعاء الماضي، إنها تراقب عن كثب مجموعة حاملات الطائرات التي مرت عبر المياه جنوب شرق تايوان وأبحرت باتجاه غرب المحيط الهادئ بهدف إجراء تدريبها الأول.

وتقول الصين إن من المقرر أن تنتهي التدريبات التي تستمر ثلاثة أيام يوم الاثنين.