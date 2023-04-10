الصين: مدمرة أمريكية دخلت بحر الصين الجنوبي بشكل "غير قانوني"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت قيادة الجبهة الجنوبية للجيش الصيني إن "المدمرة الصاروخية الأمريكية USS Milius اقتحمت بشكل غير قانوني المياه المجاورة لشعاب ميجي الصينية في جزر سبراتلي دون موافقة الحكومة الصينية".

وتُسمي الصين المنطقة "شعاب ميجي" في حين يطلق عليها الفيلق السابع الأمريكي شعاب "ميسشيف".

وقال المتحدث باسم الجبهة الجنوبية للجيش الصيني، الكولونيل الرفيع في سلاح الجو الصيني، تيان جنولي، إن "البحرية الصينية المنظمة وسلاح الجو يتتبعان ويراقبان المدمرة الأمريكية على مدار رحلتها".

وأضافت الجبهة الجنوبية للجيش الصيني بالقول: "تتمتع الصين بسيادة لا جدال فيها على جزر بحر الصين الجنوبي والمياه المجاورة لها، وتحتفظ قوات القيادة الميدانية بحالة التأهب القصوى في جميع الأوقات للدفاع بحزم عن سلامة السيادة الوطنية والسلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي".