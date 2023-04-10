أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، إن على أوروبا ألا تتبع أمريكا أو الصين بما يخص تايوان بل يجب أن تعمل على اتباع استراتيجية مستقلة في هذا الصدد، حسبما نقلت وسيلة الإعلام الفرنسية "Les Echos".

وأكد ماكرون أن تصاعد التوتر في مضيق تايوان ليس في مصلحة أوروبا، وأضاف قائلا إن الأمر سيكون "فخا" لأوروبا أن "تشارك في اضطراب العالم وأزماته، التي ليست أزماتنا"، حسب قوله.

وتابع الرئيس الفرنسي قائلا: "أسوأ ما في الأمر أن نعتقد أننا يجب كأوروبيين أن نكون تابعين في هذا الملف وأن نتأقلم مع الإيقاع الأمريكي أو رد الفعل المبالغ فيه من الصين"، بل يجب على أوروبا أن تكون "ٌقطبا ثالثا"، حسبما نقلت عنه "Les Echos".

وأجرى ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين زيارة للصين حيث التقيا بالرئيس شي جين بينغ وقادة آخرين في البلاد.