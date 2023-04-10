الإعلان عن صفقة تبادل أسرى جديدة بين أوكرانيا و روسيا

(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إن 106 من العسكريين الروس "الذين كانوا محتجزين في خطر مميت، قد أعيدوا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف"، و أضافت أنه "سيتم نقل الجنود جوا إلى موسكو وتزويدهم بالمساعدة الطبية والنفسية".

وفي المقابل، أكد رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، وجود عملية جديدة لتبادل أسرى الحرب، وقال إن

"100 أوكراني أعيدوا إلى ديارهم، كان من بينهم عسكريون وبحارة وحرس حدود ورجال من الحرس الوطني".

وأضاف أن "المدافعين عن ماريوبول ومصنع آزوفستال وبلدة هوستوميل الذين أصيبوا بجروح خطيرة ولديهم أمراض هم من بين المفرج عنهم"، وتابع أن "إعادة جميع أفراد شعبنا يمثل أولوية رئيسية للرئيس (الأوكراني) فولوديمير زيلينسكي".

و قدم المقر التنسيقي الأوكراني بشأن معاملة أسرى الحرب مزيدا من التفاصيل حول الجنود الأوكرانيين العائدين، حيث قال، عبر تلغرام: "نتيجة لتبادل آخر لأسرى الحرب، عاد 80 مدافعا و 20 مدافعة إلى ديارهم، 9 منهم من الضباط والباقي من العسكريين والرقباء، وهذه المرة، 24 من الحرس الوطني، و22 من حرس الحدود".

وأضاف أن "ما يقرب من نصف السجناء المفرج عنهم يعانون من إصابات خطيرة أو أمراض أو تعرضوا للتعذيب، وأصغر المدافعين المفرج عنهم يبلغ من العمر 19 عاما".