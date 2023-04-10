بايدن: أخطط للترشح لانتخابات 2024 لكني لست مستعدا للإعلان عن ذلك حاليا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إنه يخطط للترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2024 للفوز بفترة رئاسية، لكنه رفض الإعلان عن ترشحه، وذكر "لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك بعد".

وكان بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن ظهرا بشكل مفاجئ في برنامج TODAY Show على شبكة NBC بمناسبة عيد الفصح، حيث قال لمذيع البرنامج آل روكر: "أخطط للترشح لكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك بعد".

يذكر أن بايدن قال، في نوفمبر / تشرين الثاني 2022، إنه "غير متعجل" بشأن الإعلان عن موقفه بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن جدوله الزمني بشأن قرار الترشح للانتخابات لن يتأثر بسلفه، الرئيس السابق دونالد ترامب، وأنه (بايدن) لديه النية للترشح لكنه سيؤكد ذلك مطلع عام 2023.

وقال جو بايدن وقتها: "أنوى أن أترشح مرة أخرى، لكنني أحترم القدر كثيرا، وهذا قرار عائلي، أعتقد أن الجميع يريدني أن أترشح، لكننا سنجري مناقشات حول هذا الموضوع، ولست في عجلة من أمري لإصدار هذا القرار بغض النظر عما يفعله سلفي (ترامب)".