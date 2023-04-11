سيناتور أمريكي يحذر من "عواقب مميتة" لتسريبات "البنتاغون" على أوكرانيا

(CNN)-- قال السيناتور الديمقراطي في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، جيم هايمز، إن وثائق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) المسربة إذا كانت صحيحة، "يمكن أن يكون لها عواقب مميتة على الأوكرانيين في الحرب مع روسيا".

وأضاف هايمز، الاثنين: "لن يكون من الصعب على الروس إيقاف طرق جمع المعلومات الاستخبارتية التي ربما كانت تنقذ الأرواح كل يوم".

وتابع أن "أي شيء يشير إلى مصادر المعلومات وأساليب جمعها يحمل في طياته خطرا حقيقيا يتمثل في اختفاء تلك المصادر والأساليب، وهذا يمكن أن يعني قتل الناس، وهذا يترجم إلى نتائج سيئة في ساحة المعركة ".

وأكد أنه لم يتم إطلاعه على الوثائق ولا يمكنه التأكد من صحتها بشكل مستقل، لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا، لشبكة CNN، إن الوثائق تبدو حقيقية.

ويقوم حلفاء الولايات المتحدة بإجراء تقييمات للأضرار الناتجة عن التسريبات، ويسارعون لتحديد ما إذا كان أي من مصادرهم وأساليبهم للحصول على المعلومات قد تعرضت للخطر.

وأعرب هايمز عن قلقه من أن أقرب حلفاء الولايات المتحدة، في التحالف الاستخباري "العيون الخمس" الذي يضم أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة "قد يفكرون مرتين في مشاركة معلوماتهم الاستخباراتية الأكثر حساسية" بسبب التسريبات.

وقال مسؤولون أمريكيون إن التسريبات دفع البنتاغون إلى اتخاذ خطوات لتشديد تسرب مثل هذه الوثائق شديدة الحساسية.