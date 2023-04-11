أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 54 طائرة حربية صينية عبرت الخط الأوسط في مضيق تايوان إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي (ADIZ) يوم الإثنين، في حين رصدت إجمالي 91 طائرة حربية صينية بالقرب من الجزيرة، وأضافت أنه تم رصد 12 سفينة تابعة للبحرية الصينية.

تدّعي الصين أن تايوان تحت سيادتها وتقول إنها لا تعترف بمنطقة ADIZ الخاصة بها.

هذا هو أكبر عدد من الطائرات الحربية الصينية التي عبرت منطقة ADIZ التايوانية في يوم واحد منذ بداية هذا العام، إذ كان الرقم القياسي في التوغلات اليومية في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، عندما عبرت 56 طائرة حربية صينية حدود منطقة ADIZ التايوانية.

وأظهرت خريطة طيران قدمتها وزارة الدفاع التايوانية أن الطائرات المقاتلة الصينية والطائرات المضادة للغواصات والطائرات بدون طيار العسكرية كانت من بين الطائرات التي دخلت منطقة ADIZ التايوانية. وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن ما مجموعه 15 طائرة مقاتلة من طراز "J-15" ، تم تطويرها لاستخدامها على حاملات الطائرات الصينية، تم رصدها في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة ADIZ التايوانية.

وأعلنت الصين بعد ظهر الإثنين بالتوقيت المحلي، أنها أكملت مناوراتها العسكرية التي استمرت ثلاثة أيام حول تايوان.

لكن وزارة الدفاع التايوانية قالت صباح الثلاثاء في بيان منفصل إن 14 طائرة حربية صينية شوهدت تعبر الخط الأوسط في مضيق تايوان إلى منطقة ADIZ التايوانية بين الساعة 6 صباحًا و 11 صباحًا - بعد أن أعلنت الصين بالفعل إنهاء التدريبات، وأضافت وزارة الدفاع التايوانية أنه تم رصد 26 طائرة حربية صينية بالقرب من الجزيرة، كما تم رصد تسع سفن صينية.

ولم تعلن الصين عن مناورات إضافية حول تايوان، لكن الغارات الجوية على منطقة ADIZ التايوانية من قبل الطائرات الحربية الصينية تحدث بشكل شبه يومي منذ عام 2020.