لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت شرطة أيرلندا الشمالية (PSNI)، الأربعاء، إنه تم العثور على أربع عبوات، وصفتها بأنها قنابل أنبوبية، في مقبرة ببلدة ديري، الثلاثاء، قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أيرلندا الشمالية.

وذكرت شرطة أيرلندا الشمالية في بيان: "يمكن للشرطة أن تؤكد أن أربع عبوات تم العثور عليها داخل أرض مقبرة المدينة في كريغان، الثلاثاء 12 أبريل/نيسان، كانت قنابل أنبوبية".

وقال نايجل غودارد، قائد منطقة ديري سيتي قائد منطقة سترابان، إنه يعتقد أن تلك القنابل "كانت ستستخدم لمهاجمة الشرطة والتسبب في إصابة ضباطنا"، وأضاف: "لقد شهدت هذه الأعمال استغلال الشباب في العرض غير القانوني، مع التجاهل التام للسلامة العامة".

وأكد غودارد أن مسار التحقيق الرئيسي في الحادث يشير إلى الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد، لكنه أضاف أن وحدة التحقيق في الإرهاب تواصل التحقيق في الحادث.

ووصل بايدن إلى أيرلندا الشمالية، مساء الأربعاء، بمناسبة مرور 25 عاماً على اتفاق السلام الذي أنهى ثلاثة عقود من الصراع الدموي في المقاطعة البريطانية.