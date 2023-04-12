أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- بعد يوم واحد من محاكاة الصين لـ"الضربات الدقيقة المشتركة" على تايوان خلال تدريبات عسكرية في جميع أنحاء الجزيرة، أدان وزير الخارجية التايواني جوزيف وو، تصرفات بكين في مقابلة حصرية مع شبكة CNN، وحذّر من أنهم "يبدو أنهم يحاولون الاستعداد لشن حرب ضد تايوان".

وقال "وو": "انظر إلى التدريبات العسكرية، وكذلك خطابهم، يبدو أنهم يحاولون الاستعداد لشن حرب ضد تايوان".

وأضاف: "الحكومة التايوانية تنظر إلى التهديد العسكري الصيني على أنه شيء لا يمكن قبوله ونحن ندينه".

وردًا على سؤال عما إذا كان لدى تايوان أي تقدير بتوقيت العمل العسكري الصيني المحتمل، بالنظر إلى تقييمات الاستخبارات الأمريكية بأن الرئيس الصيني شي جينبيغ أصدر تعليمات لجيشه بالاستعداد بحلول عام 2027، أعرب وو عن ثقته في الاستعدادات التايوانية.

"سوف يفكر القادة الصينيون مرتين قبل أن يقرروا استخدام القوة ضد تايوان. وبغض النظر عما إذا كان عام 2025 أو 2027 أو حتى بعده، تحتاج تايوان ببساطة إلى الاستعداد".

التدريبات هي الأولى التي تحاكي فيها البحرية الصينية ضربات الطائرات الحربية المتمركزة على حاملات الطائرات في تايوان.

ونشرت هيئة الأركان المشتركة اليابانية صورًا تظهر حاملة الطائرات البحرية الصينية شاندونغ، وهي تطلق طائرات في المحيط الهادئ شرقي تايوان خلال جولتها الحالية من التدريبات حول الجزيرة.

ويبدو أن الصين تحاكي أول ضربة لحاملة طائرات على تايوان.

وبدأت بكين التدريبات، السبت، بعد يوم من عودة رئيسة تايوان تساي إنغ وين من زيارة استمرت 10 أيام لأمريكا الوسطى والولايات المتحدة، حيث التقت برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي ومشرعين أمريكيين آخرين.

ووصفتها بكين بأنها "تحذير جاد ضد تواطؤ القوات الانفصالية التايوانية مع القوى الخارجية، وخطوة ضرورية للدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي".

ولدى سؤاله عما إذا كانت عواقب هذه الزيارة مكلفة للغاية، قال وو لشبكة CNN: "لا يمكن للصين أن تملي كيف تكوِّن تايوان صداقات. ولا يمكن للصين أن تملي كيف يريد أصدقاؤنا إظهار دعمهم لتايوان".

وأجرت بكين مناورات عسكرية مماثلة واسعة النطاق حول تايوان في أغسطس/ آب الماضي، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي الجزيرة.

وشملت تلك التدريبات إطلاق صواريخ صينية فوق الجزيرة، وهو أمر لم نشهده حتى الآن في التدريبات الحالية.

تخضع تايوان والصين لحكم منفصل منذ نهاية الحرب الأهلية قبل أكثر من سبعة عقود، والتي فر فيها القوميون المهزومون إلى تايبيه.

انتقلت تايوان من الحكم الاستبدادي إلى الديمقراطية في التسعينيات، وهي الآن مصنفة كواحدة من أكثر البلدان حرية في آسيا من قبل فريدوم هاوس، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين يدعي أن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي هي أراضيها، وفي السنوات الأخيرة، مع نمو قوته، أوضح الزعيم الصيني شي جين بينغ طموحاته في "إعادة التوحيد" مع الجزيرة - بالقوة إذا لزم الأمر.