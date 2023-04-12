(CNN) -- خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز"، الثلاثاء، وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتهامه في نيويورك الأسبوع الماضي بأنه "أمر فظيع" وادعى أن عمال المحكمة كانوا "يبكون" أثناء الجلسة، وسئل فيما بعد عما إذا كانت التهديدات القانونية المختلفة التي يواجهها قد تجبره على التخلي عن حملته الرئاسية، ليرد ترامب قائلا إنه "لن ينسحب أبدًا".

وقال ترامب لمذيع فوكس، تاكر كارلسون: "كان الناس يبكون، الناس الذين يعملون هناك، ويعملون هناك بشكل احترافي... كانوا يبكون. كانوا يبكون بالفعل"، وأردف قائلا: " قالوا: نحن آسفون، يقولون: 2024... سيدي... 2024، والدموع تنهمر من عيونهم"، في إشارة إلى دعوته للترشح للانتخابات الرئاسية.

وانتقد الرئيس الأمريكي السابق ما يسمى بـ "تسليح" النظام القضائي، مضيفًا أن "ناخبيه لن يتقبلوا الأمر".

وعندما سأله المذيع: "هل هناك أي شيء يمكن أن يتهموك به قانونيا من شانه أن يقنعك بالتخلي عن الترشح للانتخابات الرئاسية في حالة إدانتك؟"، أجاب ترامب: "لا شيء سيدفعني للتنحي جانبا عن السباق الرئاسي، هذه ليست عادتي، لن أفعلها".

وشكّك ترامب بمؤهلات بايدن العقلية والجسدية لشغل منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالقول: "هو ليس كبيرا في السن جدا، هم يركزون على قضية العمر لأنني أصغره بأربع أو خمس سنوات ويقولون إن هذه الطريقة للنيل من ترامب، فلنفعل ذلك، لكن هنالك خطب ما في ذلك"، حسب قوله.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق بالقول: "لا أرى بايدن مؤهلا للقيام بذلك جسديا أو عقليا"، حسب تعبيره.