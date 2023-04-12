مسؤولة أوكرانية عن مقطعي فيديو "قطع الرؤوس": حرب نفسية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت مستشارة مدير مكتب رئيس أوكرانيا، داريا زاريفنا، الأربعاء، إن مقطعين فيديو ظهرا على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي يُزعم أنهما يُظهِران قطع رؤوس جنود أوكرانيين هما جزء من عملية الحرب النفسية التي "تهدف إلى التخويف".

وقالت المستشارة الأوكرانية عن مقطعي الفيديو: " إنهما ينزعان الصفة الإنسانية تمامًا ويظهران جوهر دولة إرهابية".

وتابعت بالقول: " لكن من المهم أن نفهم الغرض، هذه عملية نفسية تهدف إلى التخويف، الجمهور المستهدف ليس أوكرانيا فقط، بل المجتمعات الغربية أيضًا".

وأردفت المستشارة الأوكرانية بالقول: "لكن لن ينطلي الأمر علينا، الروس يخافون من ذلك، لكن ليس نحن"، حسب قولها.