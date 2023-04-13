أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت وزارتا الشرطة والعدل في تنزانيا إن السلطات رحلت المغتصب والقاتل الهارب من جنوب أفريقيا ثابو بيستر وصديقته إلى جنوب أفريقيا يوم الخميس.

تم إرسال بيستر إلى سجن Kgosi Mampuru Central Maximum حيث ستتم مراقبته عن كثب على مدار الساعة. وقالت رئيسة إدارة الخدمات الإصلاحية ماكجوثي توباكجال للصحفيين في كيب تاون: "نحن نضع رقابة على مدار الساعة عليه، نحن أيضًا نتواصل معه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر مسؤولي الخدمات الإصلاحية المختارين المدربين تدريباً عالياً للتأكد من أنه مهما كانت الظروف التي يجد نفسه فيها، سنكون على أهبة الاستعداد، ولن نواجه أي خرق أمني".

وتم اعتقال شريكة بيستر، الدكتورة نانديفا ماغودومانا قبل مثولها أمام المحكمة الخميس، وفقا للشرطة، إذ تواجه تهما بالقتل والاحتيال إلى جانب مساعدة وتحريض شريكها على الهروب.

وتقول الشرطة إن التحقيقات مستمرة في كيفية تزوير بيستر وفاته بحريق في السجن، في وقت كان يقضي فيه عقوبة بالسجن المؤبد، وقد عاش حتى هرب إلى تنزانيا.

وقالت الشرطة: "لقد غادرا البلاد بشكل غير قانوني لعدم وجود وثائق"، وقال وزير الشرطة بيكي سيلي في مؤتمر صحفي في كيب تاون: "لا شيء يظهر أي شكل من أشكال الوثائق التي تركوها بشكل قانوني".