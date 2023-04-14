أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- خلال مؤتمر صحفي مشترك في بكين، طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، نظيرها الصيني تشين جانغ، بأن تمارس بكين نفوذها على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وقالت إن تغييرًا أحادي الجانب للوضع الراهن في مضيق تايوان عن طريق القوة أمر غير مقبول.

وقالت بيربوك إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الأخيرة لموسكو، حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تشير بوضوح إلى أنه لا يوجد بلد له تأثير على روسيا أكثر من الصين.

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية بالقول: "ومثلما توسطت الصين بين إيران والسعودية، نريد أن تستخدم الصين نفوذها لحث روسيا على إنهاء الحرب في أوكرانيا".

وحذرت بيربوك من أن زعزعة استقرار مضيق تايوان ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، وأن ألمانيا قلقة بشأن التوترات المتزايدة حوله.

وقالت وزيرة الخارجية الصينية: "سيناريو النزاعات العسكرية حول مضيق تايوان سيكون فظيعا وغير مقبول لأوروبا، ندعو جميع الأطراف إلى عدم تصعيد التوترات في المنطقة وسنفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".

وتابعت بيربوك: "سنتمسك بمبدأ الصين الواحدة، لكن يجب حل الاختلافات عبر الطرق السلمية، ولن تقبل أوروبا بتغيير أحادي الجانب على الوضع القائم عبر استخدام القوة".

وردا على ذلك، أكد وزير الخارجية الصيني تشين جانغ موقف بكين الداعي إلى تعزيز محادثات السلام وعدم توفير الأسلحة الفتاكة ومزدوجة الاستخدام لجميع الأطراف المعنية في حرب أوكرانيا.

وحول الوضع في تايوان، قال وزير الخارجية الصيني: "استقلال تايوان والسلام لا يمكن أن يحدثا معا"، وتابع: "وإذا قالت دولة إنها تحترم مبدأ الصين الواحدة يجب أن تعارض فكرة استقلال تايوان".

ودعا وزير الخارجية الصيني إلى التعاون وليس المنافسة بين الصين وألمانيا.