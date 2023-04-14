روسيا تضع أسطول المحيط الهادئ في حالة تأهب قتالي قصوى

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، الجمعة، أن روسيا وضعت أسطولها البحري في المحيط الهادئ في حالة تأهب قصوى في إطار تدريبات فورية تهدف إلى تقييم وتحسين حالة استعدادها.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مؤتمر لقيادة وزارة الدفاع: "تم تجميع أسطول المحيط الهادئ عن طريق الإنذار بكامله وبدأ وضعه في أعلى درجات التأهب القتالي".

وأضاف شويغو: “كجزء من الحدث، من المقرر أن يقوم أسطول المحيط الهادئ بصد الضربات الصاروخية والجوية الضخمة، والتدرب على البحث عن الغواصات وتدميرها، وإجراء تدريبات كاملة على نيران الطوربيدات والمدفعية وإطلاق الصواريخ لهزيمة المجموعات الضاربة للسفن الحربية والأنشطة البرية لعدو وهمي“.

ويأتي ذلك بعد أن قالت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ الروسي، صباح الخميس، إن السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ أجرت تدريبات ضد الغواصات في المياه قبالة أقصي شرق البلاد.