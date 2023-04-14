روسيا تحلل وثائق "البنتاغون" المسربة وتعلق على مصداقيتها

(CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن روسيا تحلل الوثائق الأمريكية المسربة، رغم أن صحة المعلومات مشكوك فيها.

وأضاف بيسكوف إن اعتقال جاك تيكسيرا، أحد أفراد الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس، على خلفية الوثائق المسربة، هو "من اختصاص الخدمات الأمريكية الخاصة".

وأوضح بيسكوف: "ينصب تركيزنا على فحص هذه البيانات بدقة، مع إجراء تقييم نقدي لمصداقيتها، ولكن لدراستها بدقة".

وقال بيسكوف إن مسؤولية فحص البيانات تقع ضمن اختصاص الخدمة الخاصة الروسية عندما سئل عما إذا كانت أي من المعلومات يمكن أن تهدد أمن روسيا.

وتم تحديد هوية تيكسيرا لأول مرة من قبل صحيفة نيويورك تايمز، الخميس، قبل إلقاء القبض عليه كزعيم لمجموعة الدردشة على الإنترنت المشتبه في أنها تقف وراء نشر مجموعة من الوثائق السرية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".

وقال العديد من المسؤولين الأمريكيين لشبكة CNN أنه يُعتقد أن جاك تيكسيرا هو زعيم المجموعة التي تم عبرها نشر مجموعة من الوثائق السرية.