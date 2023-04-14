(CNN)-- أفادت وكالة (تاس) الروسية للأنباء الرسمية، الخميس، بأن محكمة في موسكو فرضت غرامة على مؤسسة ويكيميديا، التي تمتلك موسوعة ويكيبيديا باللغة الروسية، لعدم قيامها بحذف مقال عن "الاحتلال الروسي لمنطقة زابوروجيا" الأوكرانية.

ووفقًا لوكالة (تاس)، وجدت محكمة في موسكو أن مؤسسة ويكيميديا مذنبة لعدم إزالة معلومات من صفحتها على الويب وغرمتها 2 مليون روبل (24500 دولار).

وتشير وثائق المحكمة إلى أن ويكيبيديا رفضت إزالة مقال حول الأعمال العدائية في إطار العملية العسكرية الخاصة وضم روسيا لمنطقة زابوروجيا، وفقًا لتقارير وكالة تاس.

ودارت نقاشات حول حظر ويكيبيديا في روسيا. وردا على سؤال حول إمكانية إغلاق الموقع، قال الكرملين، الثلاثاء الماضي، إنه يجب تطوير بديل روسي لمنصة ويكيبيديا أولاً.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن روسيا تحتاج إلى معادلها الخاص للموسوعة عبر الإنترنت بسبب مخاوف الكرملين من "عدم الدقة والتشويهات والأخطاء التاريخية" على ويكيبيديا.