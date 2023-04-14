مسؤول أوكراني: سنستخدم أي أسلحة غير محظورة لاستعادة القرم

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، الجمعة، إن كييف "ستختبر وتستخدم" أي أسلحة غير محظورة لاستعادة القرم.

وكتب دانيلوف على تويتر: "القرم هي أراضي أوكرانية، وسنختبر ونستخدم هناك أي أسلحة لا تحظرها القوانين الدولية، والتي ستساعد في تحرير أراضينا".

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على تويتر، إنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وإنه "ناقش خلالها الوضع على الجبهة، واحتياجاتنا الدفاعية، ودعمنا المتزايد والأحداث الدولية المخطط لها".

وأضاف زيلينسكي: "لقد شكرته على إدانته للإعدام اللاإنساني لجندي أوكراني، معا يجب أن نوقف المعتدي ونضع حدا للإرهاب".