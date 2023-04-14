(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إنها تشعر "بخيبة أمل" من قرار الصين تأييد حكم الإعدام الصادر بحق المواطن الأمريكي مارك سويدان، ودعت مرة أخرى إلى إطلاق سراحه على الفور.

وأكد نائب المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل في بيان، الخميس: "اليوم، رفضت محكمة جيانغمن في جمهورية الصين الشعبية استئناف المواطن الأمريكي المعتقل مارك سويدان ظلما، وأيدت عقوبة الإعدام بحقه".

وقال: "نشعر بخيبة أمل من هذا القرار وسنواصل الضغط من أجل الإفراج الفوري عنه وعودته إلى الولايات المتحدة".

وأضاف باتيل: "يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن التركيز شخصيًا على إطلاق سراح مارك سويدان ومواطنين أمريكيين آخرين محتجزين ظلماً أو محتجزين كرهائن في جميع أنحاء العالم".

وتم احتجاز سويدان ظلما في الصين لأكثر من عقد من الزمان بعد اعتقاله في عام 2012 بتهم تتعلق بالمخدرات. وحُكم عليه بالإعدام في عام 2019. في حين أعلنت مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة أن احتجازه تعسفي ودعت إلى الإفراج عنه فورًا.

وقالت والدته، كاثرين سويدان، لشبكة CNN في وقت سابق من هذا العام، إن ابنها تعرض لتعذيب جسدي ونفسي وحاول الانتحار.

وأضافت: "لقد كان هناك لمدة 10 سنوات، حيث لم يطفئوا الأنوار أبدًا، ونتيجة لذلك، فقد أصيب بالعمى. وقالت لشبكة CNN إن الحراس في السجن "كسروا يديه ما بين خمس إلى سبع مرات".

وأشارت كاثرين إلى أنه "يعاني وهو مصاب بعدوى، يعاني من مرض شديد، ولديه ثقوب في فمه تنزف باستمرار".

وقال باتيل في بيانه، الخميس، إن "المسؤولين الأمريكيين أعربوا مرارًا وتكرارًا عن مخاوفهم، لكبار مسؤولي جمهورية الصين الشعبية بشأن علاج سويدان ورعايته الطبية وعدم قدرته على إرسال أو استقبال البريد في الوقت المناسب".