طوكيو، اليابان (CNN)— ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، السبت، أنه تم إجلاء رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، من مكان حيث كان يلقي فيه خطابا في الهواء الطلق في مدينة واكاياما، بينما قال المسؤولون اليابانيون إن كيشيدا في أمان ولم يصب بأذى.

وأضافت هيئة الإذاعة اليابانية أنه تم سماع "صوت شبيه بالانفجار في مكان الحادث". وقال مراسل الإذاعة في مكان الحادث: "اعتقدت أن شيئًا ما قد تم إلقاؤه وانفجر".

وفي وقت لاحق، تم إلقاء القبض على رجل في المكان بعد سماع صوت الانفجار الذي تبعه إخلاء رئيس الوزراء الياباني.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، أنه تم إلقاء القبض على رجل بعد إجلاء رئيس الوزراء الياباني كيشيدا من موقع في ميناء الصيد في مدينة واكاياما.

وفي فيديو بثته هيئة الإذاعة اليابانية، تم القبض على الرجل من قبل عدة رجال يعتقد أنهم من ضباط الشرطة في مكان الحادث. ويُظهر الفيديو الأشخاص الذين تجمعوا في مكان الحادث وهم يفرون في حالة من الذعر أثناء الإخلاء.

وأكدت الإذاعة أن رئيس الوزراء الياباني كان محاصرًا من قبل ضباط الشرطة الذين كانوا يحرسونه، وتم نقله إلى مكان آخر.

وتجري الحملات الانتخابية حاليًا في اليابان للانتخابات المحلية على مستوى اليابان.

وكان رئيس الوزراء الياباني قد بدأ للتو خطابه، عند وقوع الانفجار. وذكرت وكالة أنباء (كيودو) المحلية أن "الرجل ألقى ما بدا أنه قنبلة دخان" خلال الخطاب.