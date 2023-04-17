نهاية عصر الطاقة النووية في ألمانيا بعد 60 عامًا من استخدامها

(CNN) -- أغلقت آخر ثلاث محطات طاقة نووية في ألمانيا أبوابها السبت، مما ختم الحقبة النووية في البلاد التي امتدت لأكثر من ستة عقود. ولطالما كانت الطاقة النووية مثيرة للجدل في ألمانيا. إذ أراد البعض إنهاء الاعتماد على التكنولوجيا التي يرون أنها غير مستدامة وخطيرة وتشتت الانتباه عن تسريع الطاقة المتجددة. أما بالنسبة لآخرين، فإن إغلاق المحطات النووية يتسم بقصر النظر. لأنهم يرون أنه يغلق الصنبور على مصدر موثوق للطاقة منخفضة الكربون في الوقت الذي يلزم فيه إجراء تخفيضات جذرية في تلوث حرارة الكوكب.

وعلى الرغم من الدعوات الأخيرة لإبقاء المحطات متصلة بالإنترنت وسط أزمة طاقة، فإن الحكومة الألمانية كانت صامدة وموقفها واضح: “الطاقة النووية ليست خضراء. كما أنها ليست مستدامة” حسبما قالت وزير البيئة وحماية المستهلك في ألمانيا وعضو حزب الخضر، ستيفي ليمكي لشبكة CNN، إذا رأت أن ألمانيا: “على وشك الدخول في حقبة جديدة من إنتاج الطاقة".

يمثل إغلاق المصانع الثلاثة محطة “نيكارويستيم“ ومحطة “امسلاند” ومحطة “إيسار 2" اكتمال خطة بدأت منذ أكثر من 20 عاما. ولكن جذورها أقدم.

ففي عام 2000، تعهدت الحكومة الألمانية بالتخلص التدريجي من الطاقة النووية والبدء في إغلاق المحطات. ولكن عندما وصلت حكومة جديدة إلى السلطة في عام 2009، بدا الأمر - لفترة وجيزة - كما لو أن الطاقة النووية ستحصل على مهلة كتقنية انتقالية لمساعدة البلاد على الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

لكن في مارس 2011، تسبب زلزال وتسونامي في ذوبان ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما دايتشي لتوليد الطاقة.

بالنسبة للكثيرين في ألمانيا، كانت أسوأ كارثة نووية في اليابان هي إثبات على أن “أن التأكيدات على عدم وقوع حادثة مماثلة على نطاق واسع ليس لها مصداقية“، كما قالت ميراندا شريورز، أستاذة البيئة وسياسة المناخ في الجامعة التقنية في ميونيخ ، لشبكة CNN.

بعد ثلاثة أيام، ألقت المستشارة آنذاك أنجيلا ميركل - عالمة الفيزياء التي كانت في السابق مؤيدة للطاقة النووية - خطابًا وصفته بأنه “كارثة لا يمكن تصورها لليابان” و “نقطة تحول” للعالم. وأعلنت أن ألمانيا ستسرع من عملية التخلص التدريجي النووي، مع إغلاق المصانع القديمة على الفور.

لكن، الغزو الروسي لأوكرانيا قد وفر تغير غير متوقع في الأحداث. فخوفًا من تأمين الطاقة بدون الغاز الروسي، أجلت الحكومة الألمانية خطتها لإغلاق المصانع الثلاثة الأخيرة في ديسمبر 2022. وحث البعض على إعادة التفكير. لكن الحكومة رفضت ووافقت على الاستمرار في العمل حتى 15 إبريل / نيسان فقط.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه خريطة توضح مواقع المفاعلات النووية المفككة، والمحطات النووية النشطة التي تم إيقاف تشغيلها في 15 أبريل. والخطة الزمنية للحكومة لتخزين النفايات النووية في ألمانيا.