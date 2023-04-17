لافروف: روسيا "مهتمة" بإنهاء الصراع في أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن"

(CNN)-- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، إن روسيا "مهتمة" بإنهاء الصراع في أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا في برازيليا.

وأضاف لافروف: "بالطبع نحن مهتمون بانتهاء الصراع الأوكراني في أسرع وقت ممكن".

كما شكر لافروف البرازيليين على "الفهم الممتاز" للوضع في أوكرانيا.

وقال لافروف: "نحن ممتنون للأصدقاء البرازيليين لتفهمهم الممتاز لهذا الوضع، ونحن ممتنون للرغبة في المساهمة في البحث عن طرق لحله".

واستضاف وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، الاثنين، نظيره الروسي، في اجتماع ناقشا فيه "آخر تطورات الصراع الدائر في أوكرانيا".

وقال فييرا في مؤتمر صحفي متلفز: "جددت التأكيد على موقف البرازيل في المساهمة في حل سلمي للصراع، مذكرا بما قاله الرئيس لولا لتشكيل مجموعة من الدول الصديقة للتوسط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف: "لقد كررت موقفنا المؤيد لوقف فوري لإطلاق النار، واحترام الحقوق الإنسانية مع حل يتم التفاوض عليه بهدف تحقيق سلام دائم".

كما سلط فييرا الضوء على موقف البرازيل الرافض للعقوبات أحادية الجانب.

موضحا أن "مثل هذه الإجراءات، لها تأثير سلبي على الاقتصاد في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية، التي لم يتعاف معظمها بشكل كامل من الوباء".