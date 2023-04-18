الصين ترد على اتهامها بإنشاء مركز شرطة سري لإسكات المعارضين في أمريكا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- نفت وزارة الخارجية الصينية، في إفادة إخبارية دورية، الثلاثاء، تقارير عن وجود مركز شرطة سري يُزعم أن عملاء من الحكومة الصينية في نيويورك يديرونه، ووصفت الأنباء بـ"التلاعب السياسي".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين: "الصين تعارض بشدة حملة التشهير والتشويش من الجانب الأمريكي، هذه الحملة تمثل تلاعبا سياسيا، إنها فبركة لما يسمى برواية القمع العابرة للحدود، وهي ملاحقة قضائية واضحة لمسؤولي إنفاذ القانون والقضاء الصينيين".

وأضاف وانغ: "الادعاءات ذات الصلة ليس لها أساس واقعي، في الواقع، لا يوجد شيء يسمى مراكز الشرطة الخارجية".

يوم الاثنين، ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على اثنين من العملاء المزعومين من الحكومة الصينية بتهمة العمل على مضايقة وإسكات منتقدي بكين في الولايات المتحدة.

كما اتهمت وزارة العدل 34 ضابطا من الشرطة الوطنية الصينية - ويعتقد أنهم جميعا يعيشون في الصين - بارتكاب جرائم ذات صلة.