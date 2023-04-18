تضاعف عدد المهاجرين إلى أوروبا هذا العام والقارة تعاني من "الفوضى"

(CNN)-- ارتفع عدد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق والذين يصلون إلى الشواطئ الأوروبية عن طريق البحر بشكل كبير حتى الآن هذا العام بسبب الصراع وعدم المساواة العالمية وأزمة المناخ.

وصل أكثر من 36,000 مهاجر إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط في أوروبا من يناير /كانون ثاني إلى مارس/أذار من هذا العام، أي ما يقرب من ضعف العدد مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. إنه أعلى رقم منذ أزمة اللاجئين التي بلغت ذروتها في عام 2015 واستمرت حتى الأشهر الأولى من عام 2016، عندما أدى وصول أكثر من مليون مهاجر على شواطئ أوروبا إلى انهيار تضامن الاتحاد الأوروبي في مشاحنات وفوضى حدودية.

حتى الآن هذا العام، وصل أكثر من 98٪ عن طريق البحر، مقابل 2٪ عن طريق البر، وهي أعلى حصة منذ عام 2016، وفقًا للأمم المتحدة. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن ما يقدر بنحو 522 مهاجرا لقوا حتفهم أو فقدوا في طريقهم، مما يعكس عدم وجود طرق آمنة وقانونية متاحة للاجئين وطالبي اللجوء.

قالت جيني فيليمور، أستاذة الهجرة والتنوع في جامعة برمنغهام في وسط إنجلترا: "يهرب الناس لأنهم مضطرون إلى الابتعاد عن هذه المواقف الصعبة للغاية في المنزل".

لماذا يخاطرون بهذه المخاطر ويدخلون القوارب؟ لأنه لا توجد طرق آمنة وقانونية - ليس لديهم خيار ".

في كل عام، يخاطر عشرات الآلاف من المهاجرين الفارين من الحرب والاضطهاد والفقر بطرق غادرة إلى أوروبا بحثًا عن الأمان وآفاق اقتصادية أفضل.

لكن الافتقار إلى ممرات الهجرة الآمنة والقانونية المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء يمكن أن يؤدي إلى عواقب مميتة.

في مارس/آذار، لقي 28 مهاجرا على الأقل حتفهم بعد غرق قواربهم قبالة الساحل التونسي أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا. قبل شهر، لقي ما لا يقل عن 93 شخصًا مصرعهم بعد تحطم قارب خشبي يحمل مهاجرين من تركيا على الصخور قبالة ساحل كالابريا في جنوب إيطاليا.

وإلى الشمال، لقي أربعة أشخاص مصرعهم في ديسمبر / كانون الأول بعد أن انقلب قارب صغير يُعتقد أنه كان يقل مهاجرين في القنال الإنجليزي، في أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم.

وأضافت فيليمور أنه في كثير من الحالات، تكون سفن المهاجرين مزدحمة وغير صالحة للرحلة، والحاجة إلى إنفاق الموارد لإنقاذ من كانوا على متنها يمكن أن يؤدي إلى قيام الدول الأوروبية بتحويل المسؤولية لأن السلطات "لا تريد أن يهبط الأشخاص على شواطئها".

وقالت فيليمور "لطالما كانت إيطاليا واحدة من الدول التي شهدت نسبة أكبر من الوافدين عبر البحر الأبيض المتوسط، مقارنة بدول شمال أوروبا. بينما حاولت مفوضية الاتحاد الأوروبي التحريض على المشاركة والحصص، إلا أنها لم تنجح حقًا".