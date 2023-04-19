استمرار تراجع أسعار الغذاء بمؤشر الفاو منذ أن بلغ ذروته قبل عام واحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 126.9 نقطة في مارس/أذار 2023، وقد حقق انخفاضًا بمقدار 2.1٪ عن فبراير/شباط، مسجلاً التراجع الشهري الثاني عشر على التوالي منذ أن بلغ ذروته قبل عام واحد. خلال الاثني عشر شهرًا الماضية منذ مارس 2022، انخفض المؤشر بما يصل إلى 20.5٪. وكان الانخفاض في المؤشر في مارس مدفوعا بانخفاض مؤشرات أسعار الحبوب والزيوت النباتية والألبان، في حين ارتفعت أسعار السكر واللحوم.

بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 138.6 نقطة في مارس/أذار، بانخفاض بلغت نسبته 8.2٪ عن فبراير/شباط ونسبة 18.6٪ أقل من العام الماضي.

يعكس التراجع هذا الشهر انخفاضًا في الأسعار الدولية لجميع الحبوب الرئيسية.انخفض متوسط أسعار الزيوت النباتية بنسبة بلغت 3.0٪ عن فبراير/شباط، ومستوى أقل بنسبة 47.7% عن مستواه قبل عام. كان الانخفاض في المؤشر هو النتيجة الصافية لانخفاض أسعار فول الصويا وبذور اللفت وزيت عباد الشمس أكثر من موازنة ارتفاع أسعار زيت النخيل العالمية.

وقد سجل متوسط مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان انخفاضًا بنسبة 0.8% عن فبراير، ليحقق تراجعًا بنسبة 10.7٪ دون مستواه في الشهر المقبل من العام الماضي.

وفي المقابل، سجل متوسط مؤشر الفاو لأسعار اللحوم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.8 ٪ عن فبراير/شباط لكنه حقق انخفاضًا بنسبة 6.3٪ عن العام الماضي. كما حقق متوسط مؤشر الفاو لأسعار السكر 127.0 زيادة بمقدار 1.5٪ عن فبراير، مسجلاً ثاني زيادة شهرية على التوالي وليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2016.