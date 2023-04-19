ترامب ينشر على انستغرام لأول مرة منذ 6 يناير 2021

(CNN)-- نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، على انستغرام لأول مرة منذ أن أعادت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وانستغرام حساباته في فبراير/شباط الماضي.

ونشر ترامب منشورين على انستغرام يعلنان عن "بطاقات التداول الرقمية" الخاصة به، لأول مرة منذ منشوره عن "Save America Rally" في 6 يناير/ كانون الثاني عام 2021، والذي أعقب أحداث الشغب في مقر الكونغرس الأمريكي (الكابيتول).

وعاد حساب ترامب على فيسبوك في مارس/ آذار الماضي، بمنشور يقول: "لقد عدت!" إلى جانب مقطع قصير لشبكة CNN، من ليلة انتخابه رئيسا.

وتُمثل عودة ترامب إلى انستغرام وفيسبوك، استعادة وصوله إلى أدوات جمع التبرعات والاتصالات المهمة في بداية السباق الرئاسي لعام 2024، حيث يصطف العديد من المنافسين المحتملين لتحدي ترامب في محاولته ليصبح مرشحًا عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الثالثة له على التوالي، في حين يشير بعض كبار المتبرعين إلى رغبتهم في دعم بديل.

وتم حظر حسابي الرئيس السابق على فيسبوك وانستغرام، لمدة عامين بعد أحداث الشغب في الكابيتول. وتمت استعادتهما في فبراير/شباط بعد أن طلبت حملة ترامب 2024 من ميتا الشركة الأم لتلك المنصات، إلغاء حظر حسابه على فيسبوك.

وقال رئيس ميتا للشؤون العالمية، نيك كليغ، في يناير/ كانون الثاني، إن الشركة ستستعيد حسابه لأن "تصميمنا هو أن الخطر على السلامة العامة قد انحسر بما فيه الكفاية"، مضيفًا أنها ستفعل ذلك "مع وضع حواجز حماية جديدة لمنع تكرار المخالفات".

وعلى الرغم من أن تويتر كان منصة المراسلة المفضلة لترامب في الانتخابات السابقة، إلا أنه يتمتع بوصول هائل على فيسبوك وانستغرام بـ34 مليون متابع، و23.5 مليون متابع على التوالي. وأنفقت حملاته الملايين على تشغيل الإعلانات على فيسبوك.