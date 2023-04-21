لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- رد الرئيس الروسي السابق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، بعد أن فرضت حكومة المملكة المتحدة عقوبات على قاضٍ روسي وشخصين آخرين، تقول إنهم على صلة باعتقال الناقد للكرملين، المسجون فلاديمير كارا مورزا.

وقال ميدفيديف في برقية على تلغرام، الجمعة: "من الذي يهتم بقراراتهم؟ لقد كانت بريطانيا وستظل دائما عدونا الأبدي، على الأقل حتى تذهب جزيرتهم المتعجرفة والرطبة بشكل مثير للاشمئزاز إلى أعماق البحر، بسبب الموجة التي سيحدثها أحدث نظام أسلحة روسي".

وجاءت تصريحات ميدفيديف بعدما قالت محكمة بريطانية في بيان، الجمعة: "تفرض المملكة المتحدة عقوبات على إيلينا لينسكايا - القاضية التي وافقت على اعتقال فلاديمير كارا مورزا، إلى جانب دينيس كوليسنيكوف وأندريه زاداشين، المحققين المتورطين في اعتقال كارا مورزا".

وحُكم على كارا مورزا، الاثنين، بالسجن 25 عاما بتهمة الخيانة العظمى وتهم أخرى.

وتشمل العقوبات البريطانية المفروضة تجميد أصول وحظر السفر.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في البيان: "معاملة روسيا لفلاديمير كارا مورزا وإدانتها مرة أخرى له، يظهر ازدرائها التام لحقوق الإنسان الأساسية".