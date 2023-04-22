طوكيو (CNN)-- دعا وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا الجيش الياباني، السبت، للقيام "بالاستعدادات اللازمة"، لأنه من المحتمل أن "يأمر بتدمير صواريخ باليستية".

وتأتي هذه الأنباء بعد إعلان كوريا الشمالية، الأربعاء، أن بيونغ يانغ تقوم باستعداداتها النهائية لإطلاق أول قمر صناعي استطلاع عسكري لها.

وفي بيان أصدرته وزارة الدفاع، لم يستبعد وزير الدفاع الياباني إسقاط الصاروخ المستخدم في إطلاق القمر الصناعي الكوري الشمالي.

وتم وضع قوات الدفاع الذاتي اليابانية في حالة تأهب تحسبا لأي حطام من الصاروخ يسقط على الأراضي اليابانية.

وأضاف البيان أن الجيش الياباني سينشر 3 صواريخ باتريوت الأرضية الاعتراضية المتطورة، وسفنا حربية مدمرة مزودة بمعدات (إيجيس) تحمل صواريخا اعتراضية من طراز ستاندرد 3 البحرية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، الأربعاء، أن زعيمها كيم جونغ- أون أمر المسؤولين بالاستعداد لإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في البلاد.

وأدلى كيم بهذه التصريحات إلى جانب ابنته، التي يُعتقد أنها تُدعى كيم جو- إيه، والتي رافقت والدها بشكل متزايد في زيارات عامة، ومنها زيارة للإدارة الوطنية لتطوير الفضاء في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وزعمت كوريا الشمالية في بداية ديسمبر/ كانون الأول الماضي أنها أجرت "اختبارا نهائيا مهما" لتطوير قمر تجسس.

وكانت قالت في وقت سابق، إن القمر الصناعي قد يكون جاهزا في أقرب وقت في أبريل/ نيسان من هذا العام.