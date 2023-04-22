(CNN)-- أعلنت الرئاسة المكسيكية، في بيان، الخميس، بيع طائرة رئاسية من طراز بوينغ 787 إلى طاجيكستان مقابل 92 مليون دولار أمريكي.

وقال البيان إن هذا "المبلغ يتوافق مع التقييم الذي أجراه معهد المكسيك لإدارة وتقييم الأصول الوطنية".

ومن جانبه، قال رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور: "الصفقة تمت، وتلقينا بالفعل الأموال في حساب المعهد".

وأضاف البيان أن السلطات المكسيكية نفذت عملية البيع مع لجنة للاستثمار وإدارة الممتلكات في طاجيكستان، وأعضاؤها في المكسيك ولديهم 10 أيام لاستلام الطائرة.

وأضاف أوبرادور: "بعد فترة طويلة، تمكنا من بيع هذه الطائرة"، وتابع أنه "كان من الصعب علينا العثور على عميل، حسنا، نحن سعداء، نحن مثل الأثرياء الجدد، الذين يشترون يختا أو طائرة كهذه، ويسعدنا فقط اليوم الذي يشترونه ويوم بيعه "، وأردف أن ثمن الطائرة سيستخدم لبناء مستشفيين، كل منهما به 80 سريرا.

يذكر أن الرئيس المكسيكي يسافر في رحلات تجارية.

وكانت المكسيك اشترت الطائرة الرئاسية، خلال فترة الرئيس السابق فيليبي كالديرون، وقيل إنها لم تكن مفيدة للغاية، وتكلفة صيانتها عالية.