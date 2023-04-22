لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية الروسية، السبت، إنها قررت طرد دبلوماسيين ألمان من روسيا فيما وصفته بخطوة متبادلة، بعد أن زعمت أن السلطات الألمانية قررت طرد المزيد من الموظفين الدبلوماسيين الروس في ألمانيا.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مقابلة على قناة Zvezda TV على تلغرام، السبت، أنه تم طرد أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية الألمانية لشبكة CNN، السبت، إنها "كانت على اتصال بالجانب الروسي في الأسابيع الأخيرة بشأن وجود بعثاتنا في الخارج، بهدف تقليص الوجود الاستخباراتي الروسي في ألمانيا".

وأضافت مصادر وزارة الخارجية الألمانية أن "مغادرة عدد معين من موظفي السفارة الروسية اليوم مرتبط بهذا".

وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيانها إلى إنها ستقلص بشكل كبير من العدد الأقصى لموظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في روسيا "كرد فعل على الأعمال العدائية لبرلين".

وتم إخطار السفير الألماني في روسيا بالقرار في 5 أبريل/ نيسان، بحسب بيان وزارة الخارجية الروسية.

وفي أبريل/ نيسان من العام الماضي، طردت ألمانيا "عددًا كبيرًا" من المسؤولين الروس. كما طردت روسيا 40 دبلوماسيا ألمانيا في وقت لاحق من ذلك الشهر.