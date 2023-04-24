أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، الاثنين، في مؤتمر صحفي دوري إن الصين تحترم "سيادة" دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وجاءت تصريحات ماو بعد أن أثار السفير الصيني لدى فرنسا لو شاي الجدل بعد أن قال خلال مقابلة تلفزيونية إن دول الاتحاد السوفيتي السابق، بما في ذلك دول البلطيق، ليس لها "مكانة فعالة في القانون الدولي".

وقالت ماو: "بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، كانت الصين من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الدول المعنية، ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول، التزمت الصين دائمًا بمبادئ الاحترام المتبادل والمساواة في تطوير العلاقات الثنائية الودية والتعاون".

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية أنها تمثل وجهة النظر الرئسمي للحكومة الصينية، دون أن تجيب بشكل مباشر على أسئلة حول تصريحات لو.

وأضافت ماو أن الصين تحترم سيادة واستقلال وسلامة أراضي جميع الدول وتلتزم بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.