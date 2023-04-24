المتحدث باسم الكرملين يؤكد أن ابنه قاتل مع قوات فاغنر في أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أيّد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ادعاء ابنه الأكبر، نيكولاي، بأنه خدم مع قوة مرتزقة فاغنر في أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين الإثنين: "نعم، لقد شارك بالفعل في العملية العسكرية الخاصة"، حسب قوله.

ولدى سؤاله عن سبب اختيار ابنه للقتال مع مجموعة فاغنر بدلاً من القوات النظامية الروسية، قال بيسكوف إن هذا كان قرار ابنه، مضيفًا أنه سبق أن خدم في القوات المسلحة الروسية كجزء من "واجبه الدستوري".

يذكر أن فاغنر هي شركة خاصة تقاتل مع الجيش الروسي في أوكرانيا ويقودها يفغيني بريغوجين، الشهير بلقب "طباخ بوتين".