المتحدث باسم الكرملين يؤكد أن ابنه قاتل مع قوات فاغنر في أوكرانيا

العالم
نشر
دقيقة قراءة
المتحدث باسم الكرملين يؤكد أن ابنه قاتل مع قوات فاغنر في أوكرانيا
Credit: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أيّد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ادعاء ابنه الأكبر، نيكولاي، بأنه خدم مع قوة مرتزقة فاغنر في أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين الإثنين: "نعم، لقد شارك بالفعل في العملية العسكرية الخاصة"، حسب قوله.

ولدى سؤاله عن سبب اختيار ابنه للقتال مع مجموعة فاغنر بدلاً من القوات النظامية الروسية، قال بيسكوف إن هذا كان قرار ابنه، مضيفًا أنه سبق أن خدم في القوات المسلحة الروسية كجزء من "واجبه الدستوري".

يذكر أن فاغنر هي شركة خاصة تقاتل مع الجيش الروسي في أوكرانيا ويقودها يفغيني بريغوجين، الشهير بلقب "طباخ بوتين".

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.