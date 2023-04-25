أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاثنين إنه "صُدم" لأن قناة "Fox News" قطعت علاقتها مع المذيع تاكر كارلسون، اليميني المتطرف الذي روج بانتظام لنظريات المؤامرة وكان المذيع الأعلى تصنيفًا في الشبكة.

وقال ترامب عبر "Newsmaz": "أنا مصدوم، أنا متفاجئ انه شخص جيد جداً ورجل جيد جداً وموهوب جداً كما تعلمون وكانت لديه تقييمات عالية جداً".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق قائلا: " لا أعرف ما إذا كان ذلك طوعيًا أم أنها عملية طرد، لكنني أعتقد أن تاكر كان رائعًا، لقد كان، خاصة خلال العام الماضي أو نحو ذلك، كان رائعًا بالنسبة لي".

وفي سياق منفصل، انتقد ترامب قرار الرئيس جو بايدن تسجيل شريط فيديو يعلن فيه ترشيحه في 2024 في سعيه للتجديد لولاية ثانية، وذكرت CNN أنه من المرجح أن يتم إطلاق الفيديو الثلاثاء.